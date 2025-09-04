Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСвіт

Єврокомісія готує масштабну реформу своєї структури

Урсула фон дер Ляєн планує оптимізувати роботу 32 тисяч службовців ЄК.

Єврокомісія готує масштабну реформу своєї структури
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія планує протягом найближчих місяців представити нову структуру свого виконавчого апарату, пише Politico з посиланням на внутрішні документи, які потрапили у медіа.

Йдеться про «масштабний перегляд організації та роботи Комісії», що має зробити її діяльність ефективнішою та менш витратною.

За інформацією видання, завданням керує комісар з питань бюджету та державного управління Пйотр Серафін. Він проводить аналіз спільно із зовнішніми експертами.

У документі наголошується, що ЄК прагне створити «сучасну, ефективну систему публічного адміністрування», яка здатна реагувати на кризові ситуації, зменшити складність процесів і, де можливо, скоротити витрати. Розглядають навіть варіант об’єднання окремих департаментів.

До кінця 2026 року виконавчий орган ЄС має позбутися «непотрібних процедур» і посилити колаборацію між підрозділами. Восени цього року збереться зовнішня високорівнева група радників, яка допоможе у виробленні рекомендацій. Фінальне завершення перегляду заплановане на кінець 2025-го — початок 2026 року.

Урсула фон дер Ляєн ще з моменту обрання президенткою Комісії у 2019 році намагається централізувати ухвалення рішень, щоб інституція могла швидше реагувати на події на кшталт повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі в Єврокомісії працюють близько 32 тисяч осіб. Зростання складності управління в останні роки спричинило потребу в такій реформі, оскільки багато напрямів політики розподілені між різними генеральними директоратами та Секретаріатом, що перебуває під прямим контролем президентки ЄК.
