В Італії розслідують порносайт із фейковими фото Мелоні й жінок-політиків

В Італії прокуратура відкрила розслідування щодо порносайту, який публікував змінені зображення прем’єрки Джорджи Мелоні та інших жінок-політиків і журналісток, пише Politico.

Прем’єр-міністерка Італії заявила, що «обурена» після того, як дізналася про появу підроблених світлин із її зображенням. Мелоні закликала притягнути винних «із максимальною суворістю».

Сайт, який закрили минулого тижня, мав понад 700 тисяч підписників. Фотографії брали без згоди їхніх власників із профілів у соціальних мережах, публічних джерел та акаунтів OnlyFans, після чого редагували, щоб надати їм відверто сексуального характеру.

За даними італійських медіа, жертвам навіть пропонували платити до €1000 на місяць за видалення зображень. Публікації супроводжувалися сексистськими і принизливими коментарями користувачів.

Скарги подали кілька політиків із лівоцентристських партій. Наразі сотні жінок заявили про злочин до поліції, яка займається кіберзлочинністю.

Розслідування стане частиною ширшої справи про «ревендж-порно» в Італії. До неї також долучили закриту нещодавно Facebook-групу «Mia Moglie», де чоловіки поширювали інтимні фото власних дружин і партнерок. Компанія Meta видалила її через порушення правил. «У 2025 році сумно констатувати, що досі є ті, хто вважає нормальним принижувати гідність жінки, прикриватися анонімністю чи клавіатурою і сипати сексистськими образами», — сказала Мелоні в інтерв’ю Corriere della Sera.

Сенаторка Мара Карфанья, чия фотографія також опинилася на сайті, назвала інцидент «жахливим» та запропонувала законопроєкт, який зобов’яже онлайн-платформи реєструвати справжні ідентичні дані користувачів та посилити захист авторських прав на зображення.