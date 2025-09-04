Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 2200

Сьогодні, 4 вересня, на південному сході Афганістану стався землетрус магнітудою 6,2 - це вже третій землетрус в регіоні з неділі, що минула.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація Талібану оголосила нову кількість загиблих - 2205. Крім того, щонайменше 3640 людей отримали поранення.

Також, за словами влади, понад 6 700 будинків було зруйновано.

В свою чергу ООН попередила, що кількість жертв землетрусу може зрости, оскільки люди все ще перебувають під завалами.

До 84 тис. людей прямо та опосередковано постраждали, тисячі з них були переміщені.

Пошукові операції продовжуються в постраждалих від землетрусу гірських східних районах.