ГоловнаСвіт

Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 2200

Кількість поранених - понад 3600 осіб.

Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 4 вересня, на південному сході Афганістану стався землетрус магнітудою 6,2 - це вже третій землетрус в регіоні з неділі, що минула.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація Талібану оголосила нову кількість загиблих - 2205. Крім того, щонайменше 3640 людей отримали поранення.

Також, за словами влади, понад 6 700 будинків було зруйновано. 

В свою чергу ООН попередила, що кількість жертв землетрусу може зрости, оскільки люди все ще перебувають під завалами.

До 84 тис. людей прямо та опосередковано постраждали, тисячі з них були переміщені.

Пошукові операції продовжуються в постраждалих від землетрусу гірських східних районах.
