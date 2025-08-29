Сирський: "Коаліція охочих" працює над військовими гарантіями миру для України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у відеонараді з головнокомандувачами збройних сил країн-учасниць "Коаліції охочих", де обговорювали формування конкретних рішень для забезпечення стійкого миру в Україні.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

Він зазначив, що особливу увагу приділено виробленню чіткого, скоординованого механізму військово-безпекового характеру, який міг би стати гарантіями майбутніх домовленостей на дипломатичному рівні.

Разом із начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами внесок та форми участі представників країн "Коаліції охочих" у майбутньому форматі реалізації міжнародних безпекових гарантій для України.

"Спільно напрацьовані практичні рішення, підкріплені реальними механізмами політико-дипломатичної підтримки з боку надійних партнерів України, здатні забезпечити справедливий і тривалий мир для України та всієї Європи. Водночас ми виходимо з того, що сильна українська армія, забезпечена озброєнням і технікою, є основою безпеки для України", - додав Сирський.