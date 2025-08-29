Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Сирський: "Коаліція охочих" працює над військовими гарантіями миру для України

Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у відеонараді. 

Сирський: "Коаліція охочих" працює над військовими гарантіями миру для України
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у відеонараді з головнокомандувачами збройних сил країн-учасниць "Коаліції охочих", де обговорювали формування конкретних рішень для забезпечення стійкого миру в Україні. 

Про це Сирський повідомив у Telegram.

Він зазначив, що особливу увагу приділено виробленню чіткого, скоординованого механізму військово-безпекового характеру, який міг би стати гарантіями майбутніх домовленостей на дипломатичному рівні.

Разом із начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами внесок та форми участі представників країн "Коаліції охочих" у майбутньому форматі реалізації міжнародних безпекових гарантій для України.

"Спільно напрацьовані практичні рішення, підкріплені реальними механізмами політико-дипломатичної підтримки з боку надійних партнерів України, здатні забезпечити справедливий і тривалий мир для України та всієї Європи. Водночас ми виходимо з того, що сильна українська армія, забезпечена озброєнням і технікою, є основою безпеки для України", - додав Сирський.

  • "Коаліція охочих" – це міжнародна ініціатива, заснована в березні 2025 року прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Її мета – консолідувати європейську підтримку України та створити умови для тривалого миру. 
  • Нещодавно видання The Times повідомило, що європейські союзники готують “сили стримування” з присутністю на території України. 
