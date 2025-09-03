Генсек НАТО візьме участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів "Коаліції охочих" щодо України.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Альянсу.
"У четвер, 4 вересня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих, яку організують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер", - йдеться у повідомленні.
Раніше також повідомлялося, що до зустрічі можуть залучити президента США Дональда Трампа.
- "Коаліція охочих" збереться 4 вересня у Єлисейському палаці.На зустрічі Україна планує обговорити, хто з партнерів які гарантії безпеки готовий їй надати.