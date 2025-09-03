Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО візьме участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих"

Зустріч відбудеться 4 вересня у Єлисейському палаці.

Генсек НАТО візьме участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих"
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів "Коаліції охочих" щодо України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Альянсу.

"У четвер, 4 вересня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих, яку організують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер", - йдеться у повідомленні.

Раніше також повідомлялося, що до зустрічі можуть залучити президента США Дональда Трампа
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies