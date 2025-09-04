Швеція фіксує різке зростання GPS-перешкод від Росії над Балтійським морем

Швеція повідомила про різке зростання кількості перешкод GPS над Балтійським морем, які впливають на роботу цивільної авіації, пише The Guardian.
Як заявило Шведське транспортне агентство Transportstyrelsen, від початку року і до 28 серпня зафіксовані 733 інциденти збоїв навігації. Для порівняння: у 2024 році було 495 випадків, а в 2023-му — лише 55.
У відомстві наголосили, що джерела перешкод розташовані на території Росії.
«Кількість збоїв зросла, вони стали масштабнішими й охоплюють більшу територію», — сказав керівник підрозділу Transportstyrelsen Андреас Хольмгрен,.
За його словами, навіть за наявності альтернативних систем у пілотів ця проблема створює «загрозу безпеці» для цивільної авіації.
Шведська влада має намір винести питання на міжнародний рівень і звернутися до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).
Повідомлення з’явилося за кілька днів після інциденту із літаком, на борту якого перебувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Під час підльоту до аеропорту болгарського міста Пловдив він імовірно зіткнувся з GPS-перешкодами, що спричинило затримку рейсу.
- Торік Естонія звинуватила Росію в порушенні правил міжнародного повітряного простору через втручання в сигнали GPS,
- Найбільший авіаперевізник Фінляндії Finnair також заявив про тимчасове призупинення своїх рейсів до Тарту в східній Естонії на місяць через тривалі збої в роботі GPS, через які два літаки не змогли приземлитися. Авіакомпанія повідомляла, що не знає, звідки виникли перешкоди, але в минулому уже інформували про подібні проблеми поблизу російського Калінінграду та східного кордону Фінляндії з Росією.
- У 2023 теж була інформація про збої сигналів у навігації літаків. Пілоти авіакомпаній, що літають в Балтійському регіоні та Фінляндії, змушені були вдаватися до альтернативних методів навігації.