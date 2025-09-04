Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Швеція фіксує різке зростання GPS-перешкод від Росії над Балтійським морем

У 2025 році зареєстровано понад 700 випадків збоїв GPS у цивільній авіації.

Швеція фіксує різке зростання GPS-перешкод від Росії над Балтійським морем
Літак компанії Finnair не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Швеція повідомила про різке зростання кількості перешкод GPS над Балтійським морем, які впливають на роботу цивільної авіації, пише The Guardian.

Як заявило Шведське транспортне агентство Transportstyrelsen, від початку року і до 28 серпня зафіксовані 733 інциденти збоїв навігації. Для порівняння: у 2024 році було 495 випадків, а в 2023-му — лише 55.

У відомстві наголосили, що джерела перешкод розташовані на території Росії.

«Кількість збоїв зросла, вони стали масштабнішими й охоплюють більшу територію», — сказав керівник підрозділу Transportstyrelsen Андреас Хольмгрен,.

За його словами, навіть за наявності альтернативних систем у пілотів ця проблема створює «загрозу безпеці» для цивільної авіації.

Шведська влада має намір винести питання на міжнародний рівень і звернутися до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Повідомлення з’явилося за кілька днів після інциденту із літаком, на борту якого перебувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Під час підльоту до аеропорту болгарського міста Пловдив він імовірно зіткнувся з GPS-перешкодами, що спричинило затримку рейсу.

  • Торік Естонія звинуватила Росію в порушенні правил міжнародного повітряного простору через втручання в сигнали GPS,
  • Найбільший авіаперевізник Фінляндії Finnair також заявив про тимчасове призупинення своїх рейсів до Тарту в східній Естонії на місяць через тривалі збої в роботі GPS, через які два літаки не змогли приземлитися. Авіакомпанія повідомляла, що не знає, звідки виникли перешкоди, але в минулому уже інформували про подібні проблеми поблизу російського Калінінграду та східного кордону Фінляндії з Росією.
  • У 2023 теж була інформація про збої сигналів у навігації літаків. Пілоти авіакомпаній, що літають в Балтійському регіоні та Фінляндії, змушені були вдаватися до альтернативних методів навігації.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies