У Швеції судитимуть ексрадника з питань безпеки у справі загублених конфіденційних документів

У січні прокуратура почала розслідування звинувачень в тому, що Генрік Ландерхольм залишив різні документи на конференції поблизу Стокгольма.

Цього тижня колишнього радника Швеції з національної безпеки Генріка Ландерхольма судитимуть у Стокгольмі за недбале поводження з конфіденційними документами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ландерхольм був змушений піти у відставку в січні, коли прокурора почала розслідування звинувачень в тому, що він залишив різні документи на конференції поблизу шведської столиці. Він заперечує будь-які кримінальні правопорушення.

Суд може завдати політичної шкоди прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону, який намагався представити свою правоцентристську адміністрацію як “надійного захисника державної безпеки перед обличчям все більшої загрози з боку Росії”.

“Коаліція меншості Крістерссона та її союзники відстають в опитуваннях громадської думки напередодні загальних виборів у 2026 році і навряд чи можуть дозволити собі подальший скандал у цій справі”, ‒ зазначає видання.

Крістерссон обійняв ключову посаду радника з національної безпеки невдовзі після перемоги на виборах у 2022 році. Ландерхольм, давній друг прем'єр-міністра, був призначений на цю посаду в листопаді того ж року.

Скандал навколо цієї справи поглибився, коли наступник Ландерхольма, Тобіас Тіберг, також був змушений піти у відставку у травні після того, як у шведських ЗМІ з'явилися історії про його профіль на сайті знайомств. Тіберг не згадував про цей профіль чиновникам під час процесу найму.

Суд триватиме три дні

Цього тижня в суді допитають свідків, аби встановити, чи “був Ландерхольм кримінально недбалим у поводженні з документами в конференц-центрі на початку 2023 року, а також наскільки конфіденційними були ці документи”.

Адвокат Ландерхольма заявив минулого тижня шведському національному мовнику SVT, що він він заперечує кримінальні правопорушення. “Простіше кажучи, він заперечує абсолютно все, що стверджує прокурор, за винятком того, що деякі документи зникли. Але ми стверджуємо, що в цьому немає нічого кримінального”, – сказав адвокат Йохан Ерікссон.

Очікується, що судовий розгляд триватиме три дні, і якщо Ландерхольма визнають винним, йому може загрожувати штраф або до року позбавлення волі.