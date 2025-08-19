Демократи повернулися до Техасу і подають до суду, аби заблокувати додаткові округи для республіканців

Палата представників Техасу тепер має достатньо законодавців, щоб сформувати кворум і схвалити карту, яка визначає п'ять нових місць у Конгресі США, дружніх до республіканців.

У Техас повернулися понад 50 демократів, які два тижні бойкотували роботу Палати представників законодавчого органу штату, щоб зірвати республіканський план дострокового перегляду виборчих округів, повідомляє France24.

Тепер Палата представників Техасу тепер має достатньо законодавців, щоб сформувати кворум і схвалити карту, яка визначає п'ять нових місць у Конгресі США, дружніх до республіканців ‒напередодні проміжних виборів 2026 року.

У заяві Демократичної фракції Палати представників йдеться, що демократи повертаються до Техасу на “своїх умовах” і будуть оскаржувати карту в суді як неконституційну та дискримінаційну.

Politico повідомляло, що республіканці можуть отримати до 10 нових місць перед проміжними виборами та націлені на Огайо, Міссурі, Нью-Гемпшир, Індіану, Південну Кароліну та Флориду. Демократи пообіцяли помститися власними пропозиціями в Каліфорнії та, можливо, в Нью-Йорку. Зокрема, губернатор Каліфорнії від Демократичної партії Гевін Ньюсом представив план щодо зміни виборчих округів у найнаселенішому штаті США.

Зазначимо, техаських демократів штрафували по 500 доларів на день за відсутність, а губернатор Ґреґ Ебботт і генпрокурор Кен Пакстон подали на них до суду, щоб усунути з посад.