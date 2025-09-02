"Коаліція охочих" збереться 4 вересня у Єлисейському палаці

Країни, що входять до "коаліції охочих", зберуться на чергове засідання у четвер, 4 вересня, під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Як пише Reuters, зустріч прийматиме Єлисейський палац у Парижі, проте відбудеться вона у гібридному форматі. Джерела у французькому уряді підтверджують участь Президента України Володимира Зеленського.

Учасники коаліції мають обговорити роботу над гарантіями безпеки для України, проведену за час після зустрічі Зеленського та інших європейських лідерів із Дональдом Трампом у Білому домі.

Лідери, як очікується, зосередяться на питанні "наслідків, що можуть виникнути через вперте небажання Росії прийняти мир".