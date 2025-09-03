Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Заступник голови ОП Паліса заявив, що припинення вогню не зупинить мобілізацію

Україна не має достатньо людей для ротації усіх, хто служить з 2022 року.

Заступник голови ОП Паліса заявив, що припинення вогню не зупинить мобілізацію
Павло Паліса

Заступник керівника Офісу Президента України полковник Павло Паліса в інтерв'ю "Суспільному" заявив, що мобілізація не буде завершена в разі запровадження режиму припинення вогню.

За його словами, процес триватиме через потребу підтримки готовності Збройних Сил виконувати першочергові завдання. Також Паліса підтвердив, що держава, за усього бажання, не може звільнити тих, хто з 2022 року виконує свій обов'язок і воює у Силах оборони - адже немає достатньої кількості людей, які прийдуть їм на заміну.

Заступник голови ОП додав, що Міністерство оборони та Генеральний штаб мають невдовзі представити свій план вирішення питання щодо того, що "одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають" - без шкоди обороноздатності.
