На Волині знайшли вбитим військовослужбовця ДПСУ

У руці загиблого знаходилася штатна зброя.

На Волині знайшли вбитим військовослужбовця ДПСУ
На Волині знайшли вбитим військовослужбовця ДПСУ
Фото: ДБР

Вчора, 2 вересня, у селі Рівне Волинської області було виявлено тіло прикордонника без ознак життя. 

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що вбитий військовослужбовець ДПСУ ніс службу на державному кордоні, у його руці знаходилася штатна зброя.

Слідчі ДБР спільно з Національною поліцією оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Також була призначена судово-медична експертиза та експертиза зброї.

Попередньо подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), втім слідчі перевіряють усі версії, зокрема ймовірність самогубства.
Теми: , , ,
