Російський FPV-дрон атакував цивільних у Костянтинівці Донецької області, є жертви

Одна людина загинула, ще одна — у важкому стані.

Російський дрон атакував житловий сектор Костянтинівки, унаслідок чого загинув цивільний, ще одна людина зазнала поранень.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном житлового сектору міста Костянтинівка загинула одна цивільна особа, отримавши поранення, несумісні з життям, за місцем свого проживання. Ще одна цивільна особа зазнала тяжких поранень і перебуває у важкому стані", — зазначає Горбунов.

Також зафіксовано руйнування приватної інфраструктури: пошкоджено фасад одного з приватних будинків.