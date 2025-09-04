Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Російський FPV-дрон атакував цивільних у Костянтинівці Донецької області, є жертви

Одна людина загинула, ще одна — у важкому стані.

Російський FPV-дрон атакував цивільних у Костянтинівці Донецької області, є жертви
Фото: ДСНС

Російський дрон атакував житловий сектор Костянтинівки, унаслідок чого загинув цивільний, ще одна людина зазнала поранень.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном житлового сектору міста Костянтинівка загинула одна цивільна особа, отримавши поранення, несумісні з життям, за місцем свого проживання. Ще одна цивільна особа зазнала тяжких поранень і перебуває у важкому стані", — зазначає Горбунов.

Також зафіксовано руйнування приватної інфраструктури: пошкоджено фасад одного з приватних будинків.

  • Росіяни сьогодні завдали прицільного авіаудару по лікарні у Костянтинівці Донецької області. Ще три авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.
