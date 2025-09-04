Російський FPV-дрон атакував цивільних у Костянтинівці Донецької області, є жертви

Російський дрон атакував житловий сектор Костянтинівки, унаслідок чого загинув цивільний, ще одна людина зазнала поранень.
Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном житлового сектору міста Костянтинівка загинула одна цивільна особа, отримавши поранення, несумісні з життям, за місцем свого проживання. Ще одна цивільна особа зазнала тяжких поранень і перебуває у важкому стані", — зазначає Горбунов.
Також зафіксовано руйнування приватної інфраструктури: пошкоджено фасад одного з приватних будинків.
- Росіяни сьогодні завдали прицільного авіаудару по лікарні у Костянтинівці Донецької області. Ще три авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.