Служба зовнішньої розвідки росії поширила черговий фейк, звинувативши канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у нібито "фашистському минулому" та "одержимості реваншем".

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, таким чином пропагандисти намагаються представити військову допомогу Україні як "особисту помсту" німецького лідера.

Це не перший випадок, коли кремль використовує вигадані історії для дискредитації західних політиків. У липні російські державні медіа масово поширювали фейк про нібито вживання наркотиків Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Фрідріхом Мерцом у потязі до Києва. Згодом з’ясувалося, що так званий "пакетик з кокаїном" на опублікованих фото був звичайною серветкою.

До цієї кампанії тоді навіть долучилося мзс рф, що свідчить про використання дезінформації замість дипломатії.

За даними Центру протидії дезінформації, кремль систематично просуває образи "фашистів" та "наркоманів" щодо європейських лідерів, які підтримують Україну. Так росія намагається виправдати власну агресію та створити викривлену картину міжнародної підтримки нашої держави.