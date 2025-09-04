Сирський: створюємо ешелоновану систему протидії російським «шахедам» і «гераням»

У ЗСУ планують навчати більше операторів-винищувачів.

У Силах оборони України нарощують спроможності для протидії ударним дронам типу «шахед» і «герань».

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради, присвяченої розвитку цього сегменту протиповітряної оборони.

«Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС», - заявив головком.

Сирський на нараді заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів; стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів; порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника; наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

«Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних Сил, і для мене особисто як головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи», - повідомив головнокомандувач.

Він розпорядився усунути недоліки і посилити роботу за напрямком дронів-перехоплювачів.