Росіяни знову атакували Дніпропетровщину дронами та били з артилерії

Під ударами опинилися Нікопольщина та Синельниківщина.

Російські окупанти знову обстріляли Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Є руйнування.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

На Нікопольщині ворог атакував цивільних FPV-дронами та з артилерії. Агресор тероризував Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади.

Пошкоджені приватний будинок, авто, гараж, двоповерхівка, що не експлуатувалася.

По Межівській громаді Синельниківського району, російська армія влучила безпілотником. Зайнявся приватний будинок, вогонь вгамували.