Шмигаль обговорив з міністром оборони Великобританії гарантії безпеки для України

На зустрічі були присутні і начальники Генштабу та ГУР.

Денис Шмигаль зустрівся у Києві з міністром оборони Великобританії Джоном Гілі.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

“Окремо обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль “Коаліції охочих”. Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей”, - написав Шмигаль.

Співрозмовники скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав, готуються важливі рішення в цьому напрямку.

Денис Шмигаль наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких РФ не матиме можливості відновити агресію.

Крім того, начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов та очільник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов представили британській стороні актуальні дані щодо ситуації на полі бою та російських планів. Сторони детально розглянули стратегію окупантів з нарощування військових спроможностей.

За вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності Джона Гілі нагородили відзнакою Міноборони “Хрест пошани”.