Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль обговорив з міністром оборони Великобританії гарантії безпеки для України

На зустрічі були присутні і начальники Генштабу та ГУР.

Шмигаль обговорив з міністром оборони Великобританії гарантії безпеки для України
Джон Гілі та Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Денис Шмигаль зустрівся у Києві з міністром оборони Великобританії Джоном Гілі.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

“Окремо обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль “Коаліції охочих”. Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей”, - написав Шмигаль.

Співрозмовники скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав, готуються важливі рішення в цьому напрямку.

Денис Шмигаль наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких РФ не матиме можливості відновити агресію.

Крім того, начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов та очільник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов представили британській стороні актуальні дані щодо ситуації на полі бою та російських планів. Сторони детально розглянули стратегію окупантів з нарощування військових спроможностей.

За вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності Джона Гілі нагородили відзнакою Міноборони “Хрест пошани”.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies