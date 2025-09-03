Шмигаль обговорив з міністром оборони Великобританії гарантії безпеки для України

Денис Шмигаль зустрівся у Києві з міністром оборони Великобританії Джоном Гілі.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
“Окремо обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль “Коаліції охочих”. Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей”, - написав Шмигаль.
Співрозмовники скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав, готуються важливі рішення в цьому напрямку.
Денис Шмигаль наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких РФ не матиме можливості відновити агресію.
Крім того, начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов та очільник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов представили британській стороні актуальні дані щодо ситуації на полі бою та російських планів. Сторони детально розглянули стратегію окупантів з нарощування військових спроможностей.
За вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності Джона Гілі нагородили відзнакою Міноборони “Хрест пошани”.