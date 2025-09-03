Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ зупинили наступ противника на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє пресслужба СБС.
"На Донецькому напрямку оператори 427-го окремого полку безпілотних систем «Рарог» угруповання Сил безпілотних систем у серпні уразили понад 350 одиниць особового складу противника", — ідеться в повідомленні.
Військові додають, що на цій ділянці фронту окупанти зосередили значні сили, намагаючись витіснити українські підрозділи з займаних рубежів оборони.
Ворог веде бойові дії за допомогою штурмів піхотними групами або із застосуванням мотоциклів та легкових автомобілів.
Завдяки ефективній взаємодії з аеророзвідкою оператори FPV-дронів "Рарогу" системно знищують групи противника ще на підходах до українських позицій.