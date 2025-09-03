Ворог веде бойові дії за допомогою піхоти та із застосуванням мотоциклів та легкових автомобілів.

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ зупинили наступ противника на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБС.

"На Донецькому напрямку оператори 427-го окремого полку безпілотних систем «Рарог» угруповання Сил безпілотних систем у серпні уразили понад 350 одиниць особового складу противника", — ідеться в повідомленні.

Військові додають, що на цій ділянці фронту окупанти зосередили значні сили, намагаючись витіснити українські підрозділи з займаних рубежів оборони.

Ворог веде бойові дії за допомогою штурмів піхотними групами або із застосуванням мотоциклів та легкових автомобілів.

Завдяки ефективній взаємодії з аеророзвідкою оператори FPV-дронів "Рарогу" системно знищують групи противника ще на підходах до українських позицій.