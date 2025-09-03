Росіяни атакували дроном "Молнія" навчальний заклад у Харкові

Увечері 3 вересня російські окупанти атакували дроном "Молнія" Салтівський район міста Харків.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
"Маємо інформацію про удар ворожим БПЛА "молнія" по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо", — написав Терехов.
За уточненою інформацією, влучання ворожого дрона зафіксували на території навчального закладу у Салтівському районі. Наразі без постраждалих.
Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.
