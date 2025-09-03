Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Росіяни атакували дроном "Молнія" навчальний заклад у Харкові

Інформація про потерпілих уточнюється.

Фото: Сергій Горбунов

Увечері 3 вересня російські окупанти атакували дроном "Молнія" Салтівський район міста Харків. 

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"Маємо інформацію про удар ворожим БПЛА "молнія" по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо", — написав Терехов.

За уточненою інформацією, влучання ворожого дрона зафіксували на території навчального закладу у Салтівському районі. Наразі без постраждалих. 

Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.
Теми: , ,
