Росіяни атакували дроном "Молнія" навчальний заклад у Харкові

За уточненою інформацією, влучання ворожого дрона зафіксували на території навчального закладу у Салтівському районі. Наразі без постраждалих.

"Маємо інформацію про удар ворожим БПЛА "молнія" по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо", — написав Терехов.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

