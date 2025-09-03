​Росіяни вбили вісім людей у Костянтинівці, атакувавши житловий мікрорайон

Російські окупанти зі ствольної артилерії вбили у Костянтинівці восьмеро цивільних, ще шістьох поранили.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Ціллю для окупантів став житловий мікрорайон. В результаті ворожих атак загинули троє жінок і п’ятеро чоловіків. До лікарні забрали поранених. Постраждалі перебували за місцем мешкання, на вулиці та в магазині.
Прокуратура повідомила, що через обстріли пошкоджені приватний і багатоквартирні будинки, фасад магазину, торговельні павільйони. Остаточні наслідки встановлюють.
- Того ж дня російські війська атакували FPV-дроном цивільний автобус в Костянтинівці Донецької області, троє людей зазнали поранень.