​Росіяни вбили вісім людей у Костянтинівці, атакувавши житловий мікрорайон

Ще шестеро поранені.

наслідки російського обстрілу Костянтинівки
Фото: Донецька облпрокуратура

Російські окупанти зі ствольної артилерії вбили у Костянтинівці восьмеро цивільних, ще шістьох поранили.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Ціллю для окупантів став житловий мікрорайон. В результаті ворожих атак загинули троє жінок і п’ятеро чоловіків. До лікарні забрали поранених. Постраждалі перебували за місцем мешкання, на вулиці та в магазині.

Прокуратура повідомила, що через обстріли пошкоджені приватний і багатоквартирні будинки, фасад магазину, торговельні павільйони. Остаточні наслідки встановлюють.

  • Того ж дня російські війська атакували FPV-дроном цивільний автобус в Костянтинівці Донецької області, троє людей зазнали поранень.
