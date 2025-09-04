Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Мінцифри: оператори до кінця 2026 року покриють всі міжнародні та національні дороги якісним 4G-звʼязком

Одна з ключових цілей — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року.

Мінцифри: оператори до кінця 2026 року покриють всі міжнародні та національні дороги якісним 4G-звʼязком
Михайло Федоров та представники телеком-операторів
Фото: Мінцифри

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що протягом тижня пройшли зустрічі із найбільшими телеком-операторами в Україні — Kyivstar, lifecell, Vodafone. 

Обговорили розвиток телеком-мереж, збільшення покриття мобільним інтернетом і покращення якості мобільного зв’язку в Україні.

“Попри всі виклики повномасштабної війни, оператори продовжують постійно працювати: розширюють покриття, будують нові вежі, залучають інвестиції, забезпечують сталість мереж під час знеструмлень та відновлюють їх після обстрілів. Це важливий внесок у безперебійний зв’язок для українців у найскладніших умовах. Водночас залишаються напрями для вдосконалення, над якими оператори вже працюють”, – написав Федоров.

Він зазначив, що, відповідно до умов ліцензій, оператори повинні до кінця 2026 року покрити всі міжнародні та національні дороги якісним 4G-звʼязком — зараз багато де на дорогах звʼязку немає. У певних ситуаціях є затримки з отриманням оренди землі. Для цього йде робота, щоб законодавчо прибрати бюрократію, щоб пришвидшувати погодження.

Також домовилися із СЕО компаній, що оператори прискорять інвестування у власні мережі для забезпечення звʼязку абонентам. Нині проблемою є звʼязок на залізниці, але вже запустили декілька проєктів, тому можна чекати на позитивні новини. 

Федоров зазначив, що одна з ключових цілей — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року.
