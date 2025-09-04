Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: ворог прагне захопити одразу три міста на Донеччині

Ворог продовжує тиснути у напрямку Покровська та Мирнограда на Донеччині.

Сили оборони: ворог прагне захопити одразу три міста на Донеччині
Покровський напрямок фронту
Фото: DeepState

Військове командування РФ поставило завдання захопити упродовж осені Покровсько-Мирноградську агломерацію. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський, пише "Дзеркало тижня".

За словами речника, для виконання наказу ЗС РФ зробили виступ із сіл Никанорівка та Маяк, який сягав майже Добропілля та перекидають туди резерви.

"Основна мета росіян — просунутися на захід та захопити там Добропілля, потім спуститися й захопити Мирноград та Покровськ.  І паралельно з цим просунутися на схід та оточити Костянтинівку", — каже військовий, — Вони бояться, що цю їхню "кишку" (виступ у районі Добропілля — ред.) українські військові переріжуть,  тому стягують бригади з сумського, херсонського напрямків", — додав він.

Речник додає, що на цьому напрямку російська армія зазнає значних втрат. 

  • Минулої доби на фронті зафіксували 180 боїв, понад половину – на Покровському та Лиманському напрямках
﻿
