Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті зафіксували 180 боїв, понад половину – на Покровському та Лиманському напрямках

Сили оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, та 3 артилерійські засоби противника.

На фронті зафіксували 180 боїв, понад половину – на Покровському та Лиманському напрямках
Ілюстративне фото
Фото: 72 ОМБр

Розпочалася 1289-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень.

У Генштабі наголошують, що українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.Вчора противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував 28 ракет, скинув 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5088 обстрілів, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6104 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, та три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 252 артилерійських обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 41 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося сім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 22 ракети, 92 одиниці автомобільної техніки окупантів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies