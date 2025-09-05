Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
​Армія ворога вбила на Херсонщині людину і поранила вісьмох

Росіяни атакували 37 населених пунктів області. 

Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина і ще восьмеро поранені. 

Як розповів начальник ОВА Олександр Прокудін, учора внаслідок атаки російського дрона загинув 55-річний житель Качкарівки. Орієнтовно о 12:30 окупанти скинули вибухівку з БпЛА.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Комишани, Придніпровське, Дніпровське, Ромашкове, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Незламне, Понятівка, Токарівка, Микільське, Іванівка, Берислав, Костирка, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Новорайськ, Качкарівка, Дудчани, Милове, Новокаїри, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Українка, Червоний Маяк, Високе, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарчу споруду, вантажівку, приватні гараж та автомобілі.
