​Оборонці знищили 810 окупантів і 50 артилерійських систем ворога

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 086 220 солдатів.

​Оборонці знищили 810 окупантів і 50 артилерійських систем ворога
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 810 окупантів, по 2 ворожі танки та бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем та РСЗВ. 

Про це повідомив Генштаб.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1086220 (+810) осіб 
  • танків – 11159 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23243 (+2) од
  • артилерійських систем – 32435 (+50) од
  • РСЗВ – 1480 (+1) од
  • засоби ППО – 1216 (+1) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56267 (+222)
  • крилаті ракети – 3686 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60831 (+139)
  • спеціальна техніка – 3956 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
