​Оборонці знищили 810 окупантів і 50 артилерійських систем ворога

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 810 окупантів, по 2 ворожі танки та бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем та РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1086220 (+810) осіб
- танків – 11159 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23243 (+2) од
- артилерійських систем – 32435 (+50) од
- РСЗВ – 1480 (+1) од
- засоби ППО – 1216 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56267 (+222)
- крилаті ракети – 3686 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60831 (+139)
- спеціальна техніка – 3956 (+0).
Дані уточнюються.