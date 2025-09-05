​Оборонці знищили 810 окупантів і 50 артилерійських систем ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 810 окупантів, по 2 ворожі танки та бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем та РСЗВ.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 086 220 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies