​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп анонсував нову розмову з Путіним в межах "хорошого діалогу"

Не може зупинитися говорити про зупинені війни.

Трамп анонсував нову розмову з Путіним в межах "хорошого діалогу"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головами технологічних компаній заявив, що після спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер найближчим часом планує поговорити з російським диктатором Путіним, з яким у нього "хороший діалог".

Як пише "Інтерфакс-Україна", господар Білого дому вчергове нагадав, що зупинив "сім війн, одна з яких тривала 31 рік з 10 мільйонами жертв, інша тривала 34 роки, а ще одна - 37 років". Трамп не уточнив, які саме конфлікти він має на увазі.

За словами республіканця, російсько-українська війна мала стати "найлегшою через мої стосунки з Путіним та Україною, але виявилася найскладнішою". При цьому Трамп переконаний, що "ми все вирішимо і все владнаємо".
Теми: , ,
