Трамп анонсував нову розмову з Путіним в межах "хорошого діалогу"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головами технологічних компаній заявив, що після спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер найближчим часом планує поговорити з російським диктатором Путіним, з яким у нього "хороший діалог".

Як пише "Інтерфакс-Україна", господар Білого дому вчергове нагадав, що зупинив "сім війн, одна з яких тривала 31 рік з 10 мільйонами жертв, інша тривала 34 роки, а ще одна - 37 років". Трамп не уточнив, які саме конфлікти він має на увазі.

За словами республіканця, російсько-українська війна мала стати "найлегшою через мої стосунки з Путіним та Україною, але виявилася найскладнішою". При цьому Трамп переконаний, що "ми все вирішимо і все владнаємо".