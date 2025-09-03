Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Харкові чоловік напав на працівника ТЦК

Правоохоронці затримали підозрюваного.

У Харкові чоловік напав на працівника ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

У Салтівському районі Харкова місцевий мешканець напав на військовослужбовця ТЦК. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

“Слідством встановлено, що група військовослужбовців здійснювала заходи з оповіщення населення. Під час перевірки військово-облікових документів один із громадян почав тікати. У цей момент на зустріч військовим вибіг інший чоловік, який розпилив газовий балончик, після чого, вживаючи нецензурну лексику, дістав розкладну палицю та вдарив військовослужбовця по голові”, - йдеться у повідомленні.

У результаті нападу співробітник ТЦК отримав легкі тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали чоловіка і повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. 

Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.
