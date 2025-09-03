У Харкові чоловік напав на працівника ТЦК

У Салтівському районі Харкова місцевий мешканець напав на військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

“Слідством встановлено, що група військовослужбовців здійснювала заходи з оповіщення населення. Під час перевірки військово-облікових документів один із громадян почав тікати. У цей момент на зустріч військовим вибіг інший чоловік, який розпилив газовий балончик, після чого, вживаючи нецензурну лексику, дістав розкладну палицю та вдарив військовослужбовця по голові”, - йдеться у повідомленні.

У результаті нападу співробітник ТЦК отримав легкі тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали чоловіка і повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.