ДПСУ: на державному кордоні під час незаконного перетину загинув громадянин України

Чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням.

Фото: ДПСУ

У Одеській області громадянин України загинув під час незаконного перетину кордону.

Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонний наряд під час переслідування порушників кордону здійснив попереджувальні постріли після того, як невідомі особи не реагували на вимогу зупинитися.

Згодом одну людину затримали в момент подолання інженерного загородження.

“Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, які прибули на місце для з’ясування обставин,  вивчають дії прикордонного наряду. В свою чергу ДПСУ призначила службове розслідування по даному випадку.

  • У травні прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону під час моніторингу гірської ділянки державного кордону у межах відділу “Шибени” виявив тіло чоловіка без ознак життя.
