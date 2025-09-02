ДПСУ: на державному кордоні під час незаконного перетину загинув громадянин України

На державному кордоні під час незаконного перетину загинув громадянин України

У Одеській області громадянин України загинув під час незаконного перетину кордону.

Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонний наряд під час переслідування порушників кордону здійснив попереджувальні постріли після того, як невідомі особи не реагували на вимогу зупинитися.

Згодом одну людину затримали в момент подолання інженерного загородження.

“Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, які прибули на місце для з’ясування обставин, вивчають дії прикордонного наряду. В свою чергу ДПСУ призначила службове розслідування по даному випадку.