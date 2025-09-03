Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні – двоє поранених через російські обстріли

Людей забрали до лікарні.

У Херсоні – двоє поранених через російські обстріли
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Через російські обстріли 3 вересня у Херсоні є двоє поранених.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

За даними МВА, людей доставили до лікарні співробітники поліції. Обстріл зафіксували близько 17.00 у Дніпровському районі.

«У чоловіка 1958 р. н. - мінно-вибухова травма, контузія та множинні рани тулуба. Херсонець 1969 р.н. дістав мінно-вибухову травму та контузію. Наразі потерпілі під наглядом медиків», - додали у МВА.

  • Того ж дня російські війська вдарили з артилерії по селищу Молодіжне Херсонського району. Унаслідок загинув чоловік.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies