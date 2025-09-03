У Херсоні – двоє поранених через російські обстріли

Через російські обстріли 3 вересня у Херсоні є двоє поранених.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

За даними МВА, людей доставили до лікарні співробітники поліції. Обстріл зафіксували близько 17.00 у Дніпровському районі.

«У чоловіка 1958 р. н. - мінно-вибухова травма, контузія та множинні рани тулуба. Херсонець 1969 р.н. дістав мінно-вибухову травму та контузію. Наразі потерпілі під наглядом медиків», - додали у МВА.