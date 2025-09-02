«Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну», - заявив глава держави.

Володимир Путін продовжує переконувати світ у тому, що він не винен у війні і не хоче примушуватися до миру.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 вересня.

«Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний ... І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче», - сказав Зеленський.

Президент додав, що попри те, що Росія продовжує завдавати ударів «ми будемо відповідати на це».

«Відповідати зокрема асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності. І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію, і це буде. Нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат», - наголосив глава держави.

Зеленський сказав, що потрібні додаткові санкції, а також тарифи, які обмежують російську торгівлю і фінансування для машини війни. Він закликав партнерів до активнішої підтримки Україні, зокрема, програми PURL для закупівлі американської зброї.