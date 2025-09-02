Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зеленський: Путін не хоче примушуватися до миру

«Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну», - заявив глава держави.

Зеленський: Путін не хоче примушуватися до миру
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Володимир Путін продовжує переконувати світ у тому, що він не винен у війні і не хоче примушуватися до миру.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 вересня.

«Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний ... І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче», - сказав Зеленський.

Президент додав, що попри те, що Росія продовжує завдавати ударів «ми будемо відповідати на це». 

«Відповідати зокрема асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності. І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію, і це буде. Нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат», - наголосив глава держави.

Зеленський сказав, що потрібні додаткові санкції, а також тарифи, які обмежують російську торгівлю і фінансування для машини війни. Він закликав партнерів до активнішої підтримки Україні, зокрема, програми PURL для закупівлі американської зброї.

  • PURL – ініціатива під назвою "Пріоритетний перелік потреб України".
  • Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.
  • Вартість кожного пакету становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України з обладнанням та боєприпасами, що постачаються з американських запасів.
  • За серпень до програми приєдналися Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Бельгія і Латвія. Уже у PURL назбирали понад два мільярди доларів.
