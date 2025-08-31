Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У серпні сім країн долучилися до програми PURL із підтримки України

Уже у програмі більше двох мільярдів доларів, повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Цього місяця до програми PURL (за якої країни НАТО купують озброєння у США і передають Україні) приєднався майже десяток держав.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 31 серпня.

«За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі більше двох мільярдів доларів. Координація – НАТО», - розповів глава держави.

Президент додав, що «вересень теж має бути з відповідним результатом». 

«Наша мета – не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно. І це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для «петріотів», «хаймарсів», систем зброї, які потрібні для захисту наших міст», - зазначив Зеленський.

  • PURL – ініціатива під назвою "Пріоритетний перелік потреб України".
  • Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.
  • Вартість кожного пакету становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України з обладнанням та боєприпасами, що постачаються з американських запасів.
