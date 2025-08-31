У серпні сім країн долучилися до програми PURL із підтримки України

Цього місяця до програми PURL (за якої країни НАТО купують озброєння у США і передають Україні) приєднався майже десяток держав.
Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 31 серпня.
«За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі більше двох мільярдів доларів. Координація – НАТО», - розповів глава держави.
Президент додав, що «вересень теж має бути з відповідним результатом».
«Наша мета – не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно. І це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для «петріотів», «хаймарсів», систем зброї, які потрібні для захисту наших міст», - зазначив Зеленський.
- PURL – ініціатива під назвою "Пріоритетний перелік потреб України".
- Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.
- Вартість кожного пакету становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України з обладнанням та боєприпасами, що постачаються з американських запасів.