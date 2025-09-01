На Харківщині ворожий дрон влучив біля цивільного авто, є поранений

Уранці 1 вересня російський FPV-дрон атакував Сподобівку Шевченківської громади. Відомо про пораненого чоловіка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Відомо, що російський FPV-дрон поцілив біля цивільного автомобіля. Унаслідок удару 74-річний водій дістав поранення. Авто зазнало пошкоджень.
За фактом атаки РФ розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
- Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 33 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей, 2 людей загинули.