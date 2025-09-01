На Харківщині ворожий дрон влучив біля цивільного авто, є поранений

За фактом атаки РФ розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

