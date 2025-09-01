Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
На Харківщині ворожий дрон влучив біля цивільного авто, є поранений

74-річний чоловік зазнав поранень.

На Харківщині ворожий дрон влучив біля цивільного авто, є поранений
Фото: Сергій Лисак

Уранці 1 вересня російський FPV-дрон атакував Сподобівку Шевченківської громади. Відомо про пораненого чоловіка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Відомо, що російський FPV-дрон поцілив біля цивільного автомобіля. Унаслідок удару 74-річний водій дістав поранення. Авто зазнало пошкоджень.

За фактом атаки РФ розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
