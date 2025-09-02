Росія атакувала Україну дронами. В Києві уламки впали на територію дитсадка, вибухи лунали в Сумах (оновлено)

У Дніпровському районі Києва впали уламок ворожого дрона. Спершу попередню інформацію про падіння повідомили голова КМДА Віталій Кличко і начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Згодом дані про падіння уламків підтвердили. Вони впали на територію дитсадку.

Заклад був зачинений на ремонт, ніхто не постраждав.

За даними кореспондентів Суспільного, вибухи лунали в Сумах.

Росія почала чергову атаку на столичний та інші регіони близько 9 ранку. Станом на пів на першу атака все ще тривала, дрони залишалися в повітряному просторі України. Для Києва тривогу скасували близько 13 години.

Атакували окупанти і вночі: запустили 150 БпЛА різних типів.