СБУ затримала 18-річного студента техколеджу, який коригував дронові атаки ворога

Він шпигував для ворога у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який шпигував для ворога у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Зловмисник готував нові повітряні атаки РФ по цих регіонах.

Як розповіли у СБУ, завербованим агентом виявився 18-річний студент технічного коледжу з Полтавщини. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Основним завданням коригувальника було виявити оперативні летовища Сил оборони і засоби ППО та передати їхні координати.

Щоб зібрати розвіддані, юнак "подорожував" центральними регіонами України, де приховано фотографував потенційні цілі та наслідки ворожих обстрілів.

У разі виявлення авіаційного об’єкта агент планував встановити навколо периметра "маячки" з віддаленим доступом для окупантів. За допомогою шпигунських пристроїв ворог сподівався відстежити наявність авіабаз та дислокацію мобільно-вогневих груп ППО, по яких планував здійснити обстріли.

Правоохоронці завчасно викрили агента і затримали його до того, як він встановив шпигунський пристрій.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами контактів з куратором та мінівідеокамери для коригування повітряних атак РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.