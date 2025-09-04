Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Донеччині інженера підозрюють у співпраці з РФ в підготовці наступу на Костянтинівку

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Донеччині інженера підозрюють у співпраці з РФ в підготовці наступу на Костянтинівку
Фото: СБУ

У Донецькій області військова контррозвідка Служби безпеки затримала 39-річного чоловіка, якого підозрюють у допомозі росіянам планувати нові наступальні операції на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки.

Як пише пресслужба СБУ, головним завданням агента був збір і передача координат українських військ, які стримують численні атаки окупантів і завдають їм контрударів.

Після одержання геолокацій ворог планував атакувати оборонців Донеччини дронами безпілотних військ "Рубікон". Таким чином рашисти планували створити "коридори" для прориву штурмових груп РФ у напрямку міста.

Підозрюваним є 39-річний інженер-технолог місцевого підприємства, який шукав "вихід" на російських спецслужбістів у Телеграм-каналах.

За інструкцією окупантів чоловік обходив прифронтову територію, відстежував розташування українських захисників та позначав їхні локації на гугл-картах. Для конспірації агент мав одразу три смартфони, які окремо використовував для фіксації координат та контактів з куратором в анонімному чаті.

Серед потенційних цілей ворога були далекобійні артбатареї ЗСУ та запасні командні пункти передових підрозділів Національної гвардії.

Військова контррозвідка СБУ затримала агента і провела заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту фсб про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Сімох поплічників Росії, які воювали проти Сил оборони на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
﻿
