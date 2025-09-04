На Донеччині інженера підозрюють у співпраці з РФ в підготовці наступу на Костянтинівку

У Донецькій області військова контррозвідка Служби безпеки затримала 39-річного чоловіка, якого підозрюють у допомозі росіянам планувати нові наступальні операції на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки.
Як пише пресслужба СБУ, головним завданням агента був збір і передача координат українських військ, які стримують численні атаки окупантів і завдають їм контрударів.
Після одержання геолокацій ворог планував атакувати оборонців Донеччини дронами безпілотних військ "Рубікон". Таким чином рашисти планували створити "коридори" для прориву штурмових груп РФ у напрямку міста.
Підозрюваним є 39-річний інженер-технолог місцевого підприємства, який шукав "вихід" на російських спецслужбістів у Телеграм-каналах.
За інструкцією окупантів чоловік обходив прифронтову територію, відстежував розташування українських захисників та позначав їхні локації на гугл-картах. Для конспірації агент мав одразу три смартфони, які окремо використовував для фіксації координат та контактів з куратором в анонімному чаті.
Серед потенційних цілей ворога були далекобійні артбатареї ЗСУ та запасні командні пункти передових підрозділів Національної гвардії.
Військова контррозвідка СБУ затримала агента і провела заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту фсб про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Сімох поплічників Росії, які воювали проти Сил оборони на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.