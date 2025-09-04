Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 11 людей загинули й 16 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 314 людей, у тому числі 72 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 11 людей загинули й 16 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 11 людей загинули й 16 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 3 вересня росіяни вбили 11 жителів Донеччини: 9 у Костянтинівці, по 1 у Сіверську і Калениках. Ще 16 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 4 вересня.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і крамницю; у Калениках 1 людина загинула, пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено 2 нежитлові будівлі і 13 приватних будинків. У Зеленому Олександрівської громади пошкоджено гараж і майстерню. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 5 будинків. У Дружківці поранено 7 людей, пошкоджено Нову пошту, крамницю і кав'ярню. У Костянтинівці 9 людей загинули і 7 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 10 приватні будинки, крамницю, торговий центр, 5 торгових павільйонів і 2 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки і авто.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies