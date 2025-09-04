Загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 314 людей, у тому числі 72 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 11 людей загинули й 16 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 3 вересня росіяни вбили 11 жителів Донеччини: 9 у Костянтинівці, по 1 у Сіверську і Калениках. Ще 16 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 4 вересня.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і крамницю; у Калениках 1 людина загинула, пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено 2 нежитлові будівлі і 13 приватних будинків. У Зеленому Олександрівської громади пошкоджено гараж і майстерню. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 5 будинків. У Дружківці поранено 7 людей, пошкоджено Нову пошту, крамницю і кав'ярню. У Костянтинівці 9 людей загинули і 7 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 10 приватні будинки, крамницю, торговий центр, 5 торгових павільйонів і 2 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки і авто.