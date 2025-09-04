Вночі ППО знешкодила 84 із 112 запущених Росією дронів

У ніч на 4 вересня російські війська запустили по Україні 112 безпілотників різних типів. ППО знешкодила 84 із них.

Як повідомили у Повітряних силах, зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

У ніч на 4 вересня (із 19.30 3 вересня) противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та Гвардійське на ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили