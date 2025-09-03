Для операторів безпілотників передбачені триваліші контракти: не на рік, а на два.

1 центр рекрутингу Сухопутних військ Збройних Сил України повідомив про оновлення програми “Контракт 18–24”. У вересні з’явилися подробиці про підготовку за цим проєктом, орієнтованим на зацікавлену в сучасних технологіях і роботі з безпілотними системами молодь.

Новий формат контракту

Як зазначають у Центрі, ключова відмінність програми для операторів безпілотників полягає у тривалішому терміні служби.

“Якщо попередні контракти укладалися на один рік, то для спеціальностей, пов’язаних із пілотуванням, обслуговуванням і ремонтом дронів, передбачено дворічний термін. Мінімум 12 місяців із цього строку військовослужбовець має провести у бойових умовах”, – повідомив LB.UA офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Добровольці можуть обирати між двома варіантами:

однорічний контракт для проходження служби у піхотних підрозділах;

дворічний контракт для роботи з безпілотними системами.

Система підготовки

За інформацією 1 центру рекрутингу, підготовка кандидатів за новим напрямом включає три етапи:

Базова загальновійськова підготовка – від 30 до 45 днів, із відправленням не пізніше ніж через два тижні після підписання контракту. Заняття проводяться у військових частинах, які мають інструкторський склад та навчальні потужності, або у визначених навчальних центрах. Фахове навчання – від 5 до 60 діб залежно від обраної військово-облікової спеціальності. Курс адаптації – 14 діб безпосередньо у частині, де контрактник проходитиме службу. Підготовка здійснюється під керівництвом офіцерів і сержантів бойових підрозділів із урахуванням практичного досвіду бойових дій.

“Серед ключових новацій – встановлений граничний термін відправки військовослужбовця на базову підготовку. Він не перевищує двох тижнів із моменту підписання контракту”, – наголосив Абель.

Де отримати інформацію

Залучення до програми можливе через офіційний сайт 1 центру рекрутингу lfrecruiting.mil.gov.ua, гарячу лінію 0 800 503 696 або безпосереднє звернення до представництв, які працюють у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Сумах і Харкові.