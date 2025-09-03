З постачальника через суд стягнули 28 млн грн на користь Волинської ОВА за неякісні бронежилети та шоломи

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Волинської обласної прокуратури про стягнення з ТОВ на користь Волинської обласної військової адміністрації 28,2 млн грн - вартості поставлених підприємством неякісних бронежилетів та бойових шоломів.

Прокурори встановили, що у квітні 2022 року підприємство, на виконання укладених контрактів, поставило Волинській обласній військовій адміністрації 884 бронежилети та 846 бойових шоломів для потреб Збройних сил України.

Згодом з'ясувалося, що вони не можуть бути використані військовослужбовцями за призначенням, адже жоден з бронежилетів не витримав балістичних випробувань щодо стійкості до засобів ураження, а бойові шоломи не могли виконувати основну функцію – захистити голову людини від ураження елементами вогнепальної зброї.

Прокуратура звернулась до суду, аби стягнути із постачальника вартість неякісних товарів – і суд задоволив позовні вимоги прокурорів.

Окрім того, за позовом Волинської обласної прокуратури, пред’явленим минулого року, з цієї ж ТОВ на користь Волинської обласної військової адміністрації також було стягнуто штраф у розмірі 5,6 млн грн за поставку неякісних бронежилетів та бойових шоломів.