Росіяни атакували Луцьку громаду великою кількістю дронів

Російська армія вночі 3 вересня атакувала Луцьку громаду дронами. Минулося без поранених і загиблих.

Є пошкодження цивільної інфраструктури: господарських споруд і авто. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

“Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи значну кількість БПЛА. Слава Богу, потерпілих та загиблих немає. З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль”, – сказав він.

Вночі та на світанку 3 вересня російська армія атакувала Україну дронами і крилатими ракетами. В Кіровоградській області ворог поцілив по інфраструктурі Укрзалізниці, що призвело до збоїв у русі поїздів. Внаслідок атаки поранені п’ятеро людей, пошкоджені будинки.



