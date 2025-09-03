Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Росіяни атакували Луцьку громаду великою кількістю дронів

За даними мера міста, минулося без потерпілих. 

Росіяни атакували Луцьку громаду великою кількістю дронів
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

Російська армія вночі 3 вересня атакувала Луцьку громаду дронами. Минулося без поранених і загиблих.

Є пошкодження цивільної інфраструктури: господарських споруд і авто. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. 

“Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи значну кількість БПЛА. Слава Богу, потерпілих та загиблих немає. З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль”, – сказав він.

Вночі та на світанку 3 вересня російська армія атакувала Україну дронами і крилатими ракетами. В Кіровоградській області ворог поцілив по інфраструктурі Укрзалізниці, що призвело до збоїв у русі поїздів. Внаслідок атаки поранені п’ятеро людей, пошкоджені будинки. 
