У Знам'янці росіяни пошкодили десятки будинків, є поранені

У Кіровоградській області зафіксовано масовану атаку російських безпілотників. Постраждала Знам'янська громада.

Як пише начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, пошкоджено щонайменше 17 будинків, один з них зруйновано. Влучання, серед інших, припали на об'єкти "Укразалізниці". Населені пункти тимчасово залишилися без електропостачання, проте його вже встигли відновити.

Станом на 3:30 відомо про 5 травмованих людей. Медики надають їм допомогу, загрози для життя немає.