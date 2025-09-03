Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Знам'янці росіяни пошкодили десятки будинків, є поранені

Атаковано, серед інших, об'єкти "Укрзалізниці".

У Знам'янці росіяни пошкодили десятки будинків, є поранені
ілюстративне фото
Фото: Андрій Райкович у Telegram

У Кіровоградській області зафіксовано масовану атаку російських безпілотників. Постраждала Знам'янська громада. 

Як пише начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, пошкоджено щонайменше 17 будинків, один з них зруйновано. Влучання, серед інших, припали на об'єкти "Укразалізниці". Населені пункти тимчасово залишилися без електропостачання, проте його вже встигли відновити.

Станом на 3:30 відомо про 5 травмованих людей. Медики надають їм допомогу, загрози для життя немає. 
