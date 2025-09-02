Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
За перший місяць через систему DOT-Chain Defence на передову поставлено 5,6 тисячі дронів на 216 млн грн

Наразі до проєкту залучені 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках.

За перший місяць через систему DOT-Chain Defence на передову поставлено 5,6 тисячі дронів на 216 млн грн
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

За перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence на передову поставлено 5,6 тисячі дронів на суму 216 млн грн, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. 

DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму замовляти різні типи БпЛА. Наразі до проєкту залучені 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках.

Міноборони повідомляє, що військові відзначають зручність і швидкість маркетплейсу, де вони здатні обирати дрони самостійно й отримувати їх не за місяці, а за лічені дні.

З моменту першого замовлення 31 липня система продемонструвала такі переваги:

  • Швидкість: цикл забезпечення скоротився більш ніж у 5 разів. Середній термін доставки – до 2 тижнів, рекорд – 5 днів від моменту замовлення до отримання на передовій;
  • Вибір: військові самі обирають потрібні моделі. Наразі доступно 151 вид дронів;
  • Виробники: на маркетплейсі представлені 25 компаній;
  • Розширення номенклатури: окрім FPV-дронів, додані важкі дрони-бомбардувальники. Найшвидша доставка таких безпілотників склала 12 днів;
  • Зростання об’ємів: загалом воїни замовили вже понад 11 тисяч дронів на суму 397 млн грн.

Працюємо над масштабуванням та розвитком маркетплейсу. У підрозділів також є можливість через DOT-Chain Defence отримувати техніку напряму від виробників за бали в межах програми «Армія Дронів Бонус». Маємо конкретну мету – створити платформу, яка допоможе нашим захисникам отримувати усе необхідне вчасно та у достатній кількості”, – повідомив Шмигаль.
﻿
