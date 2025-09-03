Контракт "18-24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень

Кожен, хто підпише контракт, отримає стартову виплату в мільйон гривень плюс щомісяця зарплату від 120 000 грн, повідомили в бригаді.

5-та окрема штурмова бригада відкрила набір за спеціальним контрактом “18-24”. Ця програма орієнтована на молодь віком від 18 до 24 років і дає шанс отримати унікальний досвід у сучасних технологічних підрозділах, повідомили в бригаді.

Мільйон одразу та гідне грошове забезпечення

Головна особливість контракту – високий рівень фінансової мотивації. Кожен, хто його підписує, отримує стартову виплату 1 000 000 гривень. Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення становить від 120 000 гривень. Такий рівень оплати підкреслює важливість завдань, які виконують оператори дронів та НРК.

Лише сучасні посади

"Контракт 18-24” гарантує, що військовослужбовці проходитимуть службу тільки на посадах операторів БпЛА або НРК. Ці напрямки сьогодні формують нову тактику на фронті, дозволяючи зберегти життя побратимів та змінити ситуацію в бою завдяки технологіям.

Чому саме 5-та штурмова?

5-та окрема штурмова бригада – один із найбоєздатніших підрозділів Збройних Сил України. Маючи унікальний бойовий досвід, бригада воювала на ключових напрямках фронту, і успішно протистояла найсильнішим угрупованням ворога. Сьогодні бригада продовжує бути в авангарді сучасної війни, роблячи ставку на технології та молодих спеціалістів.

Дві мети програми

Ініціатива контракту “18–24” має дві основні складові. По-перше, вона надає молодим воїнам фінансову стабільність. По-друге, вона готує молодих спеціалістів до умов нової війни. Саме ці фахівці змінюють правила гри на полі бою.



