При спробі незаконного перетину кордону з Молдовою від вогнепального поранення загинув чоловік

У ДБР повідомили, що 23-річний харків'янин і ще один чоловік не відреагували на законні вимоги, після чого прикордонники почали попереджувальні постріли. 

Фото: З відкритих джерел

Під час спроби незаконного перетину кордону України з Молдовою від вогнепального поранення загинув 23-річний харікв’янин. Дії прикордонників розслідують за статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки.

У ДБР повідомили, що 1 вересня прикордонний наряд, який патрулював місцевість, помітив двох чоловіків, які перелазили через захисні споруди та рухалися в бік Молдови. На законні вимоги зупинитися вони не відреагували.

“Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці”, – розповіли у ДБР.

Іншого чоловіка затримали.  

При загиблому знайшли паспорт для виїзду за кордон і особисті речі. 

“У межах зареєстрованого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 КК України. Слідчі ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії”, – повідомили в ДБР. 
