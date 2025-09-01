На Одещині чоловіка намагалися переправити до Молдови в фурі з газованими напоями

За незаконний виїзд за кордон він мав заплатити $13 200.

На Одещині прикордонники затримали військовозобов’язаного чоловіка, який сховався у вантажівці з газованими напоями, щоб незаконно виїхати до Молдови.

Про це повідомила ДПСУ.

Зазначається, що організатор схеми, перебуваючи за кордоном, шукав охочих покинути Україну через власні контакти. Для реалізації свого плану чоловік залучив водія фури, який і мав вивозити ухилянтів.

Свої послуги ділок оцінив у $13 200.

"Водій вантажного автомобіля „Volvo“ приховав свого „клієнта“ у причепі вантажівки, а для його комфорту спеціально обладнав сховок із дерев’яного каркаса серед полетів із газованими напоями. Проте шлях із „живим товаром“ був заблокований прикордонниками в пункті пропуску „Старокозаче“", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду місця події слідчі вилучили гроші та вантажівку. Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).