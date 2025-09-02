Розвідка Південної Кореї: на війні проти України загинуло майже 2 тисячі військових КНДР

На війні проти України загинуло майже 2 тисячі військових КНДР, повідомляє найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap із посиланням на дані розвідки своєї країни.
Водночас розвідка повідомляє, що Північна Корея, ймовірно, додатково направить до Росії близько 6000 солдатів у рамках третьої партії розгортання військ для допомоги Москві у війні з Україною.
Також інформагентство зазначає, що з жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 000 військовослужбовців, а також партії конвенційної зброї до Росії.