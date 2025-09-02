Розвідка Південної Кореї: на війні проти України загинуло майже 2 тисячі військових КНДР

Водночас КНДР розглядає можливість направити в Росію на війну проти України додатково ще близько 6 тисяч солдатів.

Кім Чен Ин і солдат, який повернувся з війни проти України

На війні проти України загинуло майже 2 тисячі військових КНДР, повідомляє найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap із посиланням на дані розвідки своєї країни.

Водночас розвідка повідомляє, що Північна Корея, ймовірно, додатково направить до Росії близько 6000 солдатів у рамках третьої партії розгортання військ для допомоги Москві у війні з Україною.

Також інформагентство зазначає, що з жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 000 військовослужбовців, а також партії конвенційної зброї до Росії.