У Києві адвокатка, експравоохоронець та лікар продавали фіктивні психіатричні діагнози військовозобов'язаним, - ДБР

Вони шукали "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та пропонували їм уникнути служби за 8 тисяч доларів.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру адвокатці та її спільникам - колишньому правоохоронцю, працівнику муніципальної охоронної організації та лікарю-травматологу одного з медзакладів Київської області.

Про це повідомило ДБР.

За даними слідства, адвокатка мала дружні зв’язки з лікарем та запропонувала йому налагодити незаконний "бізнес". Для прикриття вона залучила колишнього правоохоронця та посередника, які займалися передачею та розподілом грошей.

Жінка підшуковувала "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та пропонувала їм уникнути служби за 8 тисяч доларів США. За ці кошти група забезпечувала довідки про нібито тяжкі хвороби, переважно - психіатричні розлади. Такі документи дозволяли військовозобов’язаним не з’являтися на службу або навіть зніматися з обліку.

Під час розслідування задокументовано два епізоди протиправної діяльності. За наявною інформацією, послугами групи скористалися понад 20 осіб.

Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та в медзакладах. Усім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.