Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог двічі атакував Хмельницьку область. Пошкоджено гаражний комплекс, в облцентрі – зміни в русі транспорту

Інформації про потерпілих ОВА не має. 

Ворог двічі атакував Хмельницьку область. Пошкоджено гаражний комплекс, в облцентрі – зміни в русі транспорту
Фото: Wikimapia

Російська армія двічі атакувала Хмельницьку область ракетами і дронами – вночі і зранку. ППО збила частину ворожих засобів, але є й пошкодження.

Інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило, повідомив близько 7:30 голова ОВА Сергій Тюрін. Є дані про пожежу на території гаражного комплексу.

“Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення”, – повідомив начальник адміністрації.

В міській раді Хмельницького попередили, що нині громадський транспорт здійснюватиме перевезення пасажирів із значними відхиленнями у графіках руху та в меншій кількості рухомого складу.

Атака 3 вересня

Протягом ночі і на світанку російська армія атакувала різні регіони України, зокрема західні, ракетами і дронами. Є пошкодження в Київській, Кіровоградській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській областях. 

У Кіровоградській області поранені п’ятеро людей, в тому числі чотири залізничники. Пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці, є затримки в русі поїздів. Також постраждали оселі. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies