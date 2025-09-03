Ворог двічі атакував Хмельницьку область. Пошкоджено гаражний комплекс, в облцентрі – зміни в русі транспорту

Інформації про потерпілих ОВА не має.

Російська армія двічі атакувала Хмельницьку область ракетами і дронами – вночі і зранку. ППО збила частину ворожих засобів, але є й пошкодження.

Інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило, повідомив близько 7:30 голова ОВА Сергій Тюрін. Є дані про пожежу на території гаражного комплексу.

“Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення”, – повідомив начальник адміністрації.

В міській раді Хмельницького попередили, що нині громадський транспорт здійснюватиме перевезення пасажирів із значними відхиленнями у графіках руху та в меншій кількості рухомого складу.

Атака 3 вересня

Протягом ночі і на світанку російська армія атакувала різні регіони України, зокрема західні, ракетами і дронами. Є пошкодження в Київській, Кіровоградській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській областях.

У Кіровоградській області поранені п’ятеро людей, в тому числі чотири залізничники. Пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці, є затримки в русі поїздів. Також постраждали оселі.