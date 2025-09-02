Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоПодії

Затриманий за підозрою в убивстві Парубія у коментарі журналістам визнав скоєння злочину

Чоловік заявив, що хоче отримати вирок і щоб його обміняли на полонених, а він би поїхав шукати тіло сина. 

Затриманий за підозрою в убивстві Парубія у коментарі журналістам визнав скоєння злочину
Підозрюваний в убивстві Андрія Парубія
Фото: скриншот

Затриманий за підозрою в убивстві народного депутата і громадського діяча Андрія Парубія 52-річний мешканець Львова у коментарі журналістам в залі суду визнав скоєння злочину. Він стверджує, що стріляв в Парубія з мотивів "помсти владі". 

На зауваження журналіста про те, що Парубій був в опозиційній, а не провладній політсилі, чоловік не відповів. Він заперечив, що його шантажували російські спецслужби.

"Хочу, щоб скоріше зробили вирок. Визнаю, що я його вбив, хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я поїхав і знайшов тіло свого сина", – сказав чоловік. 

Він додав, що Парубія вбив, бо він був "поруч" і якби жив в Вінниці, то міг б вбити "Петю" (ймовірно, п'ятого президента Петра Порошенка). 

Підозрюваного в убивстві Андрія Парубія затримали через 36 годин після злочину. Чоловік убив політика пострілами в спину, після чого втік. Переховувався в Хмельницькій області. Поліція не виключає російського сліду в злочині. На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що мотиви вивчають. Також вони розповіли, що затриманим є 52-річний мешканець Львова, який не мав постійного місця роботи. 

Поліція вважає, що злочин був ретельно спланованим. Вчора медіа з посиланням на джерела повідомили, що затриманого шантажували російські спецслужби. В чоловіка зник на війні син, і росіяни на це тиснули. 

2 вересня Львівський суд обере затриманому запобіжний захід. 
﻿
Читайте також
