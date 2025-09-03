На Сумщині росіяни поранили двох людей, зокрема 14-річну дівчинку

У Сумській області через російські обстріли поранена 14-річна дівчинка. Також постраждав чоловік 1980 року народження.

Як зазначили у ОВА, у Білопільській громаді внаслідок удару БпЛА по будинку мирних жителів поранена дівчинка 2011 р.н. У цій же громаді через влучання БпЛА в автомобіль травмований водій 1980 р.н.

Протягом доби, з ранку 2 вересня до ранку 3 вересня 2025 року, російські війська здійснили 108 обстрілів по 51 населеному пункту у 18 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари реактивними системами залпового вогню та БпЛА:

понад 20 ударів КАБів

10 ударів РСЗВ

понад 10 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, адмінбудівлю

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено трактор

у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватні домоволодіння

у Білопільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приватне домоволодіння, пошкоджено 1 автомобіль ще 1 – знищено

у Ворожбянській громаді пошкоджено 2 приватні будинки

у Новослобідській громаді знищено приватний будинок

у Степанівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Вдалося евакуювати 6 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 16 хвилин.