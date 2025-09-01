Правоохоронці не виключають, що Парубія вбили на замовлення Росії

Підготовка злочину могла тривати не один місяць: підозрюваний продумав і підхід до вбивства, і втечу.

Правоохоронці вивчають мотиви вбивства народного депутата Андрія Парубія і не виключають жодної версії. Зокрема, що вбивство вчинили на замовлення Росії.

Про це на брифінгу, трансльованому Суспільним, в Львові повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський. Він сказав, що точно мотиви оголосять після проведення слідчих дій.

"Йому оголошено про підозру в вчиненні вбивства, стосовно мотиву – після проведення певних слідчих дій за підтримки всіх правоохоронних органів і Служби безпеки зможемо казати", – сказав він.

Затриманим є мешканець Львова, що не мав постійного місця роботи.

Прокурор Львівської області уточнив, що підозра оголошена за незаконне придбання і зберігання зброї та навмисне вбивство. Він прогнозує, що слідчі дії триватимуть ще довго. Найближчим часом клопотання про безальтернативне утримання під вартою передадуть до суду.

"Метою є не тільки затримання і повідомлення особі про підозру, а й отримання справедливого вироку", – сказав він.

Деталі про те, чи знайшли в затриманого зброю і де він отримав навички поводження з нею поки не оголошуватимуть, аби не шкодити слідству.

В СБУ і поліції заперечили, що Андрій Парубій звертався до них за наданням охорони.

Вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько опівдня в Франківському районі Львова невідомий декілька разів вистрілив у спину Андрія Парубія – народного депутата чотирьох скликань, колишнього спікера ВР, учасника Помаранчевої революції і Революції Гідності, послідовного захисника української мови та державності. Парубій помер на місці до прибуття медиків. Убивця втік.

В Львівській області оголосили спецоперацію. Сьогодні вночі президент Володимир Зеленський повідомив, що підозрюваного вистежили й затримали.

Прощання з Парубієм відбудеться 2 вересня у Львові. У Києві 1 вересня пройде вечір пам'яті.